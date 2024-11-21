Українські фахівці пройшли навчання по збору уламків ядерної зброї у США, – Defense One

Військовослужбовці ЗСУ та співробітники СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо. Протягом цього часу вони вивчали та відпрацьовували методи збору уламків для ядерної експертизи після детонації.

За необхідності зібрані уламки дозволять підтвердити походження застосованої зброї, передає 24 Канал з посиланням на Defense One.

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Що відомо про навчання українських фахівців

Видання наголошує, що ядерна безпека є важливим елементом стратегії стримування США. Відстеження походження матеріалу, який використали в ядерному пристрої, дає змогу притягнути до відповідальності будь-яку державу, що причетна до ядерного тероризму.

Співробітник директорату лабораторії Айдахо Девід Чічестер вважає, що застосування Росією ядерної зброї в Україні є малоймовірним. Проте Україна хоче підготуватися до ймовірної загрози ядерного нападу.

Під час навчання українські фахівці навчилися належних методів підготовки підмітання забруднених територій, збору пилу та сміття. А також зрозуміли, як правильно розміщувати його в радіаційно-екранових контейнерах.

Українські фахівці подякували американцям за отримані знання та набуті навички.