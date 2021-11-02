Загрожує до 12 років за ґратами: у Чернівцях чоловік вдарив ногою патрульну поліціянтку

У Чернівцях водій вдарив ногою у груди поліціянтку. Прикрий випадок стався після того, як правоохоронці зупинили його автомобіль.

Про це розповіла речниця патрульної поліції Чернівців Юлія Замерзляк. Інцидент трапився 31 жовтня на вулиці Хотинській.

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Патрульні зупинили автомобіль Mercedes за орієнтуванням. Однак під час спілкування водій та пасажир поводилися агресивно та лаялися. Згодом один з чоловіків ударив патрульну ногою в груди.

Після нападу поліціянтку обстежили лікарі. Їй зробили рентген та УЗД.

Правоохоронці вже відкрили провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Варто зауважити, що за такі дії чоловікові може загрожувати позбавлення волі на термін до 12 років.

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