"Був Прилєпін, став Отлєпін": як українці в мережі реагують на підрив автівки пропагандиста

Удень 6 травня в Нижньому Новгороді вибухнув автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Він не тільки поширював брехню про Україну, але й воював на боці терористів під час АТО та ООС, а потім зайнявся поширенням фейків про нашу країну. Звичайно, що така подія не залишилася без уваги українців.

24 Канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби про цю подію. Як українці реагують на інцидент з терористом – дивіться далі.

Зверніть увагу В останній момент сів за кермо: на місці загиблого внаслідок підриву мав бути Прілєпін

Одна нога тут, друга – там

Основну частину жартів про Захара Прилєпіна українці присвятили гарній іронії, адже він є автором книги "Одна нога тут, інша там", а після вибуху в терориста якраз найбільше постраждали ноги.



Іронічно вийшло, чи не так? / Скриншот



Махнув на славу / Скриншот



Так все і було / Скриншот



Таке в житті трапляється, коли ти терорист / Скриншот



І таке також стається / Скриншот

Захар, що сталося: дивіться відео



Одна там, інша там / Фото "Перша приватна мемарня"



Справжні кадри з місця події / Фото "Перша приватна мемарня"



Зараз у медикаментозній комі, тому щось середнє / Скриншот

Нагадаємо, у Нижньому Новгороді вибухнув автомобіль пропагандиста, унаслідок чого водій, який був колаборантом з Луганщини, загинув. Прилєпін же потрапив до лікарні, де йому провели операцію, після якої ввели в стан медикаментозної коми. Що відомо про терориста та пропагандиста та як він воював на Донбасі на боці бойовиків – читайте в нашому матеріалі.