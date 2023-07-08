Кричать про "злочин" і лякають ядеркою: у Росії паніка через передачу касетних боєприпасів ЗСУ

Сполучені Штати ввечері 7 липня оголосили про надання українській армії касетних боєприпасів. У Кремлі на це відреагували вкрай негативно та почали знову ширити свої пропагандистські наративи.

Зокрема прихвосні Путіна почали знову лякати світ своєю "ядерною дубиною", а також стверджувати, що це буцімто "воєнний злочин". Що ще сказали у Москві про передачу касетних боєприпасів Україні – розбирався 24 Канал.

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Захарова розізлилася через передачу боєприпасів

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала передачу Україні касетних боєприпасів США. У своєму телеграм-каналі вона опублікувала відео з брифінгу ексспікерки Білого дому Джен Псакі від 28 лютого 2022 року.

На цьому відео американка відповідала на запитання про касетні боєприпаси. Її відповідь і процитувала окупантка.

Застосування касетних боєприпасів – це воєнний злочин,

– написала Захарова..

Попри це, сама Захарова не згадала про те, що російська армія регулярно застосовує касетні боєприпаси в Україні від самого початку вторгнення. Зокрема, росіяни 8 липня обстріляли касетними боєприпасами Лиман у Донецькій області.

Зверніть увагу! В "Русской службі BBC" пояснили, що висловлювання Джен Псакі російська дипломатка передала неточно. Зокрема, ексречниця Білого дому заявила, що якщо повідомлення про застосування касетних боєприпасів проти мирного населення підтвердяться, то це "потенційно" буде воєнним злочином. Вона не зазначала, що це саме є воєнним злочином.

Медведєв також прокинувся і дістав "ядерну дубину"

Заступник голови радбезу Росії та експрезидент країни-агресорки Дмітрій Медведєв знову розлютився та злякався, після анонсу США щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Прихвостень Путіна вчергове звинуватив Байдена та навіть назвав його "сонним маразматиком".

"Дід просто вирішив красиво піти, спровокувавши ядерний Армагеддон і прихопивши з собою на той світ половину людства", – написав він.

Таким чином Медведєв знову залякав світ "ядерною зброєю" та знову наголосив про "перехід червоних ліній" Сполученими Штатами.

Що відомо про передачу Україні касетних боєприпасів