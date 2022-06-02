Захарова, олігарх Мордашов та інші посіпаки Путіна: США розширили санкції проти Росії

США розширили список росіян, проти яких вводять санкції. Серед них опинилася речниця російського МЗС Марія Захарова, яка відома своїми пропагандистськими висловлюваннями.

Вашингтон запровадив санкції проти російських високопоставлених чиновників та олігархів. Загалом у списку опинилися посіпаки президента Росії Володимира Путіна.

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Хто на цей раз потрапив під американські санкції

Олігарх та генеральний директор ПАТ "Сєвєрсталь" Олексій Мордашов, а також члени його сім'ї;

бізнесмен, віолончеліст та близький друг очільника Кремля Сергій Ролдугін;

міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков;

міністр з питань будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін;

міністр спорту Віталій Савельєв;

керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар;

забудовник та мільярдер Год Нісанов;

засновник компанії Imperial Yachts Євгеній Кочман;

керівник "Росгеології" Сергій Горьков.

Зауважимо, загалом санкції запровадили проти 13 громадян Росії. Також під обмеження потрапили 2 яхти, які пов'язують з Путіним – "Грейсфул" й "Олімпія" – та компанії JSC Argument і Ironstone Marine Investments.

Байден анонсував нові санкції

Напередодні президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацювати з партнерами щодо санкцій проти Росії. Очільник Білого дому наголошував, що вони будуть "найжорсткіші з тих, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки".

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ЄС погодив 6 пакет санкцій проти Росії

Журналіст Рікард Йозвяк 2 червня повідомив, що Європейський Союз нарешті погодив 6 пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Медійник зазначив, що офіційне повідомлення щодо нових обмежень з'явиться вже завтра, 3 червня. За його словами, з санкційного списку прибрали російського патріарха Кирила, який фактично благословив путінську армію на війну проти України. На виключенні скандального патріарха з переліку підсанкційних осіб наполягала Угорщина.

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