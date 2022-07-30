Захарова відзначилася огидною заявою про Зеленську та Vogue й цинічно згадала про Оленівку

марія захарова цинічно відзначилась новим проявом цинізму. Вона брудно висловилась про Першу леді України Олену Зеленську.

захарова дозволила собі цинічно згадати про українських воїнів в Оленівці, яких підло вбили окупанти. путінська посіпака ляпнула, мовляв "наступний випуск Vogue буде присвячений тому, як очолюваний Зеленським режим убив своїх бійців, які перебували в полоні".

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Брудні заяви захарової

Далі пішли низькі висловлювання у бік першої леді. захарова видала абсолютну маячню, присипану брудними образами. Вона сказала, що "дружина Олена сяде на сходинки бункера, розставить перед камерою ноги, розстебне блузку і розповість журналістам, як чоловік вирішив знищити тих".

Не обійшлось без згадки про американську реактивну систему залпового вогню HIMARS, яка так муляє окупантам. Насамкінець захарова своїми заявами опустилась ще нижче.

"Ні для Vogue перебір. Playboy підійде. Небінарну особу вони на обкладинці вже публікували. Час братися за реальних збоченців", – заявила росіянка.

Вбивство військових в Оленівці: що відомо

29 липня російське міноборони заявило про загибель 40 українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти.

росіяни нахабно збрехали, що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.

Очевидно, що росіяни навмисно підло вбили українських воїнів, аби перекинути вину на ЗСУ.

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