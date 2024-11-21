У мене теж є телефон, але мені під час брифінгів не дзвонять, – речник МЗС потролив Захарову

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий потролив спікерку російського МЗС Марію Захарову, якій під час брифінгу наказали мовчати щодо удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні.

Тихий показав свій телефон і сказав, що в Україні повідомляють правдиві факти, які не треба координувати "згори". Це сталося під час брифінгу речника МЗС, повідомляє 24 Канал.

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Речник українського МЗС потролив Захарову

На початку брифінгу Георгій Тихий подякував журналістам, які прийшли попри ранкові російські обстріли й погану погоду. Тоді речник МЗС України демонстративно показав екран свого телефону сказавши, що в нього він теж є, але йому "ніхто не дзвонить під час брифінгів".

Він наголосив, що, по-перше, у нас вільна країна.

А по-друге, тому що ми повідомляємо правдиві факти, нас не треба координувати: як збрехати сьогодні, щоб це не суперечило тому, як ми збрехали вчора,

– зазначив він.

Так, спікер підкреслив, що у нас на брифінгах – без телефонів.

Нагадаємо, що під час пресконференції 21 листопада офіційній представниці російського МЗС Марії Захаровій зателефонували. Розмову було чутно в мікрофон. Невідомий чоловік по інший бік слухавки наказав речниці не коментувати удар міжконтинентальною ракетою по Україні. Найцікавіше, що Захаровій ніхто не вимкнув мікрофон і розмову було чутно у прямому ефірі. Однак невідомо, хто саме телефонував речниці МЗС Росії, проте вона з усім погоджувалася і лише кивала головою.