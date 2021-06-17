Захід досі вимагає від Росії пояснень щодо військ на кордоні з Україною – Голос Америки

Росія досі не надала Заходу аргументованих пояснень щодо причин накопичення своїх військових сил в окупованому Криму та біля кордонів України. Це підтвердив на засіданні Постійної ради ОБСЄ представник місії США в цій організації.

Водночас в ООН відзначили, що на Сході України зросла військова активність. Також збільшується кількість жертв серед цивільних.

До теми Російські військові навчання будуть небезпечними для України, – Кравчук

Саміт у Женеві

Очільник Кремля Володимир Путін та президент США Джо Байден зустрілись 16 червня у Женеві. Ініціатором був Байден. Після розмови президенти спілкуватимуться з журналістами, але не разом. Команда Байдена вимагала, щоб пресконференції відбулись окремо.

Що цікаво, експерти аналізують зустріч по-різному. Деякі вважають, що подія відбулась дуже спокійно та безрезультатно. Водночас інші впевнені, що Байден подав гучний сигнал Путіну.

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