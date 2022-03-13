Захід дозволив гопнику себе паралізувати, – Піонтковський про ядерний шантаж Росії

Захід обережно допомагає Україні протистояти у війні з Росією, побоюючись ядерного конфлікту. Проте у такий спосіб західний світ дозволив главі Кремля себе "паралізувати".

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, цей факт вражає.

До теми Ядерна загроза: чому російські ядерні боєголовки – не єдина проблема

Піонтковський: Путін поступається Заходу у всьому

Піонтковський нагадав, що у російського диктатора 2 параноїдальні ідеї та пристрасті, які послідовно наслідуються:

знищення української держави;

реванш над Заходом.

Вражає, як Захід дозволив себе паралізувати гопнику, який поступається йому всьому – в економіці, технологічно-цивілізованому розвитку та навіть у тій же ядерній зброї,

– зауважив він.

На думку російського публіциста, Путін лиш розмахує бомбою і його єдина зброя – це готовність пожертвувати життями тисячі людей.

"Борис Джонсон, ледь не ридаючи, переживає страждання, які переносе український народ і тут же каже: "Ми ж не можемо піти на Третю світову війну". Паралізувало (Захід – 24 канал) розмахування лише однією бомбою", – підкреслив Піонтковський.