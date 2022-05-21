Захід хоче створити "пояс безпеки" довкола Росії, – Пойта

Зараз у світі вибудовують стратегію, де послаблюють Росію. З'являється певний "пояс безпеки" навіть серед тих країн, які раніше були позаблоковими.

Про це 24 каналу розповів Юрій Пойта – керівник відділу Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network та міжнародний оглядач. За його словами, з'являється ціла тенденція західного світу до країни-убивці та терористки.

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Намальовується тренд щодо нової безпеки у Європі, – Пойта

Міжнародний оглядач констатував, що Захід таки готовий створити пояс безпеки навколо Росії. Мовляв, нинішня архітектура безпеки продемонструвала свою неефективність.

Думаю, що так. Намальовується тренд та тенденція до того, що має бути абсолютно нова архітектура безпеки у європейському регіоні,

– зауважив Пойта.

Він висловив думку, що це помітно і на прикладі України. Усі бачать, що Росія продовжує створювати низку загроз, зокрема і для країн НАТО.

Вимоги ж, які у Кремлі раніше висували стосовно нової побудови архітектури безпеки фактично означали б руйнування чинної системи безпеки, зокрема на рівні Північноатлантичного альянсу.

Юрій Пойта Міжнародний оглядач Усе ж таки для українського керівництва та низки країн-партнерів України є завданням формувати нову архітектуру безпеки, у якій українська держава гратиме ключову роль, тому що буде "буфером" між Росією та західною Європою.

Які країни допоможуть будувати нову систему безпеки

Також міжнародний аналітик наголосив на тому, що Україна буде ключовою державою з погляду безпекового та військового потенціалу. Фактично буде однією з найпотужніших військових потенціалів у європейському регіоні.

"Її побудова система оборони все ж таки здійснюватиметься не на застарілих радянських принципах, а на сучасних. Зокрема з використанням новітніх технологій США і побудови нової системи військової безпеки", – припустив він.

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Пойта відзначив, що нова система безпеки забезпечуватиме захист не тільки України, але і для всіх країн Північноатлантичного альянсу. Однак система будуватиметься не з урахування всіх членів НАТО, а якраз тих партнерів, які готові виступати в "архітектурі безпеки".

Це насамперед Велика Британія. Може бути Туреччина Однозначно Польща. Це країни Балтії. Можливо й інші країни, які будуть готові долучитись до цього і не тільки виступити гарантом безпеки України, але й елементами нової "архітектури безпеки".

Нова система безпеки країн Заходу: що відомо

Про нову систему безпеки цивілізованого західного світу говорять уже давно. Різко це питання постало, коли Росія таки розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – криваву війну у центрі Європи.

Цікаво, що ще на початку лютого, коли в Україні ще не було нової великої війни, президент Франції заявляв про необхідність розробити нову систему гарантій безпеки в Європі. Це питання Еммануель Макрон обговорював з європейськими лідерами та із самим російським диктатором Путіним.

Керівник Офісу українського президента часто наголошував на тому, що саме Україна сьогодні як-не-як заслуговує на те, щоб бути лідеркою нової системи безпеки у світі. Андрій Єрмак казав, що наша країна доводить це на прикладі героїчного протистояння.

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