Захід має усвідомити, що Третя світова війна вже йде

Я закликаю західні країни, насамперед Америку, різко посилити свою військову присутність у регіоні та припинити розмови про те, що військова конфронтація з Росією неможлива.

Третя світова неминуча

Якщо Путін хоче конфронтації, вона неминуча. Тому зараз дуже важливо, щоб ресурси НАТО були максимально підготовлені до будь-якої провокації.

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Це може вплинути на тих генералів, які віддають злочинні накази, тому що відплата колись там у Гаазі – це одне, а потенційний ризик зіткнутися з силами НАТО зараз через виконання путінського наказу – це зовсім інша історія.

Захід може зробити багато для того, щоб вплинути на свідомість вищих офіцерів, які сьогодні виконують злочинні путінські накази на території України.

Війна вже йде

Але повторюю, готуватися треба все одно до гіршого, тому що поки що Захід при всій його єдності ще не готовий переступити цю межу і зрозуміти, що третя світова війна вже йде.

Те, що зараз відбувається – це війна. Це війна економічними та політичними методами.

Ви воюєте з Путіним, ви зрозуміли, що його треба добити. Але ви повинні також розуміти, що ця війна може перейти в іншу фазу, тому що загнаний у кут щур може стрибнути.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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