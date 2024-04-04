Таємна угода з Путіним: політтехнолог припустив, що сталось після звільнення Херсону

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад два роки. За цей час українські військові здійснили блискавичні операції зі звільнення територій. Якби Київ вчасно отримав необхідну зброю, ситуація надалі могла б розвинутись геть інакше.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу припустив, що Україна не просто так не змогла вчасно отримати і досі не отримує потрібного озброєння. На його думку, деякі західні лідери могли домовитися з російським диктатором.

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Угода з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон останнім часом зламав чітку лінію, яку для себе виставив Захід. А саме його план щодо того, як надалі має розвиватися війна в Україні.

За останній час вийшло багато матеріалів, які підтверджують цей план. Наприклад, що Шольц зупинив Путіна від ядерного удару, з'їздивши до Китаю. Є підтвердження того, що агресивній, терористичній країні та самому Путіну дали обіцянки, щоб він раптом не почав "чудити" та не натиснув на червону кнопку,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Так, наприкінці березня німецький депутат Німецький депутат Рольф Мютценіх повідомив, що Олаф Шольц зумів спинити Путіна від використання ядерної зброї. Щоправда, опосередковано.

В Офісі канцлера Німеччини згодом пояснили, що Олаф Шольц, під час візиту до КНР у 2022 році, попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію, щоб запобігти ядерним ударам по Україні. Після цього Китай нібито закликав Путіна не використати ядерну зброю.

"Хронологія дуже чітка. ЗСУ виганяють російські війська з Херсону та Харківщини. Далі ми просимо важку зброю для контрнаступу. В той самий час Путін зникає з усіх екранів, не проводить своїх щорічних звернень. Паралельно з цим Шольц їде в Китай, де начебто рятує світ від ядерної війни. На мій погляд, Путін був готовий натиснути ядерну кнопку, адже російські військові бігли з Херсону. Нам пообіцяли, що до контрнаступу вся зброя прийде. Тоді, мені здається, відбулася кулуарна домовленість, що Путін не натискає кнопку, а деякі країни Європи не дають Україні те, що їй необхідно. Така моя думка", – припустив політтехнолог.

Тизенгаузен стверджує, що це стосується й конкретних видів зброї. Наприклад, винищувачі F-16 обіцяли Україні надати восени торік. Цю обіцянку перенесли на кінець 2023 року, потім на весну 2024, а зараз – на літо 2024 року. Крім того, не кілька десятків одразу, а кілька одиниць.

У мене є враження, що Путін розправив плечі. Це навіть по ньому видно. Постійно, де б він не виліз, є щасливим та радісним. Тобто Путін зрозумів, що цей шантаж працює. При всій повазі до наших німецьких партнерів, вони справді нам дуже допомагають, досі незрозумілою є відмовка про Taurus,

– зазначив Тизенгаузен.

Владімір Путін справді міг знайти та натиснути на больові точки деяких західних лідерів. Він продовжує робити це й досі, однак не без нагляду та сприяння "старшого брата" – Китаю.

Затягування часу та реакція на удари по Росії

Політтехнолог також звернув увагу на те, що ще з осені 2023 року у Сполучених Штатах Америки й досі не ухвалили законопроєкт про допомогу Україні. Хоч американські конгресмени, сенатори, Білий дім та президент стверджують про те, що для України – це вкрай важливо.

Ми не перестанемо дякувати тим, хто надає нам навіть маленьку підтримку. Але виникає низка зрозумілих питань. У битві республіканців та демократів хтось же може піти на поступки? Так, то чому не йде? Загалом, Україна зараз робить те, чого він неї не очікували. Умовно кажучи, є стратегія бачення війни, а Україна її ламає ударами по НПЗ,

– зазначив Тизенгаузен.

Після низки успішних операцій з українського боку, з'являється матеріал Financial Times. Журналісти, посилаючись на власні джерела, написали, що офіційні особи США нібито закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ та нафтобази.

Додамо, що в Офісі Президента наголосили, що після двох років повномасштабної війни Україні ніхто не диктуватиме умови введення війни. Тим паче, що російські НПЗ – це законні цілі для України, а тому удари продовжуватимуться.

"Ми вдарили по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані, а представник ООН заявив, що засуджує удар по цивільній інфраструктурі. А ви там нічого не переплутали? Щоденні удари по цивільній інфраструктурі України ніхто чомусь не бачить. Не думайте, що я так перебільшую і бачу все у чорних фарбах. Я просто намагаюсь знайти відповідь на запитання", – пояснив політтехнолог.