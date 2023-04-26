Захід може дозовано давати Україні зброю: як це допоможе перемогти Росію

У США є свій сценарій війни. І не виключення, що Захід й справді може дозовано постачати Україні зброю, аби не пришвидшувати нашу перемогу.

Про це у своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив з чим пов'язані такі дії.

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Максимально ослабити Росію

Сценарій Заходу може полягати в тому, аби максимально ослабити Росію, вважає військовий експерт. Для цього країні-агресорці треба дати можливість виставити увесь свій воєнний потенціал на полі бою.

"Росія має по повній це використати, а ми все перемолоти. У фіналі в неї не залишиться аргументів, щоб протистояти і відповідно буде слабка переговорна позиція", – сказав він.

Олег Жданов про сценарії Заходу: дивитись відео

Прибрати з міжнародної арени

Ослаблення Росії таким чином тягне за собою економічні та політичні цілі: поставити її в рамки, прибрати з міжнародної арени, вважає Жданов. Він наголосив, що сьогодні цей сценарій прекрасно працює, бо Росія витягує уесь свій наявний потенціал на кордони.

Можна досягти всіх політичних та економічних цілей, які ставлять перед собою наші країни-партнери. Головне – звільнення наших територій, відновлення суверенітету та цілісності. Відповідно тим самим ми пробиваємо собі дорогу в НАТО та ЄС,

– сказав військовий експерт.

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