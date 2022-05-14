Захід начебто програв Росії: як пропаганда використовує американського сенатора Портмана

Російські ЗМІ не припиняють поширювати фейки. Цього разу вони зробили це від імені американського сенатора Роба Портмана.

Як Росія використовує сенатора Роба Портмана

Пропаганда використовує республіканця для просування тези про те, що Захід "програв" Росії в інформаційній війні. Поширення дезінформації має на меті формування хибного враження. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що це маніпуляція.

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Так, ЦПД зазначає, що прокремлівські медіа поширили матеріали із заголовками "Американський сенатор заявив, що Росія перемагає в інформаційній війні". Очевидно, що країна-агресорка повністю перекрутила тези Портмана на свою користь.

Насправді ж Портман під час слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин сказав, що Росія витрачає мільярди доларів на просування альтернативного порядку денного та намагається позбавити легітимності український уряд,

– йдеться у повідомленні.

Також сенатор наголосив на тому, що США повинні допомогти зупинити російську дезінформацію.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що використання окремих тез сенатора США з метою формування хибного враження про "перемогу" Росії в інформаційному полі – маніпуляція.

При цьому у відомстві додали, що повномасштабний напад на Україну нівелював вплив російської пропаганди.

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