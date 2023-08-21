Захід не планує скидати "режим Путіна": Шольц про один зі страхів диктатора

Путіна не припиняє переслідувати маніакальна думка, що весь світ прагне напасти на його країну. І що всередині Росії прагнуть скинути режим цього диктатора.

Водночас на Заході заявляють, що відповідних намірів ніхто не має. Це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте також Той, хто готував війну․ Як Кремль задовго до 2014-го планував розділення України

Путін боїться скидання свого режиму

Олаф Шольц відповів на питання, пов'язане з відносинами між Берліном і Москвою, поки Путін при владі. За словами канцлера Німеччини, "не ми вирішуємо", хто яку позицію обіймає у країні-агресорці.

Ми також не плануємо зміну режиму (Путіна – 24 Канал),

– наголосив Шольц.

Він додав, що президент Росії саме цього боїться. Він переконаний, що "це наш план". Водночас Олаф Шольц зазначив, що Путінові доведеться жити з тим, що поруч із ним перебуває Європейський Союз.

"Але відповідальність за свою диктатуру несе тільки він сам, це – не наша тема", – наголосив канцлер.

Водночас він пообіцяв, що прагнутиме, щоб Німеччина не була безпосередньо втягнута у війну Росії проти України. Олаф Шольц наголосив, що німецьких солдатів немає і не буде в нашій країні.

Путін продовжує втрачати позиції

Зауважимо, що Владімір Путін не прибуде на саміт БРІКС, що відбудеться з 22 по 24 серпня в Йоганнесбурзі. Як зазначають міжнародні оглядачі, його неявка – демонстрація ізоляції Росії та звуження горизонтів самого диктатора.

Власне, він мав бути на саміті разом з іншими лідерами країн. Мовиться про президента ПАР Сиріла Рамафосу, лідера Китаю Сі Цзіньпіня, президента Бразилії Луїса Лула да Сілву та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Що стосується Путіна, то офіс Рамафоси у липні заявив, що президента Росії не буде "за взаємною згодою". Мовляв, він включиться за допомогою відеозв'язку, а замість нього присутнім буде глава нікому не потрібного міністерства закордонних справ Сєргєй Лавров.

Оглядачі пов'язують відсутність Путіна з ордером, виданим у березні Міжнародним кримінальним судом. Згідно з ним, кривавого диктатора мали б затримати щойно він зійде з трапу в Йоганнесбурзі.