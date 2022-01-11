Захід не погодиться, – Кулеба про вимоги Росії щодо нерозширення НАТО

В українському МЗС висловилися про перемовини Росії та США у Женеві. Глава відомства Дмитро Кулеба наголосив, що "вже вимальовується загальна картина".

Втім, висновки робити ще зарано, переконаний урядовець. Адже попереду – ще переговори у межах засідань Ради Росі – НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

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Росія хотіла "підвищити ставки"

Насамперед переговори у Женеві дали Москві зрозуміти, що на її погляди у питанні членства України у НАТО ніхто не звертатиме увагу. Адже відмова від розширення Альянсу на схід фактично обернулася б стратегічною поразкою.

Росія ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", аби максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги,

– наголосив очільник МЗС.

Й додав, що ситуація – вкрай цинічна. Адже Кремль вдає, що хоче домогтися гарантій безпеки, а сам стягує військових до кордонів України, воює на Донбасі й тримає у заручниках Крим.

Москві отримала сигнал від Заходу

Кулеба підкреслив, що Росія не має права голосу щодо питання членства України в НАТО. Мовляв, це – "червона лінія", яку не перейде ані наша держава, ані її партнери. Москва у Женеві отримала чіткий сигнал, що не варто сподіватися на будь-які домовленості щодо України без України.

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! За словами міністра, обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі має починатися з деескалації Москвою безпекової ситуації біля кордонів України та виходу Росії з Донбасу й Криму.