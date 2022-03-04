Захід негайно має надати системи ППО для захисту України, – Геращенко

Західні держави повинні забезпечити українську армію новітньою зброєю, включаючи систему протиповітряної оборони.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, Україна наразі виступає щитом Європи від окупаційних військ РФ, а російські ракети продовжують масовані обстріли нашої території.

Актуально: Допомогти армії може кожен: як дати кошти "Укроборонпрому" на Bayraktar, "Град" чи танк

Дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводьте їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО та передайте їх ЗСУ, – закликає Геращенко.

Також експерт вважає, що українські офіцери мають пройти навчання за скороченою процедурою задля ефективного користування сучасними західними системами ППО.

Інакше, якщо росіяни отримають повну перевагу в повітрі – нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу,

– підкреслив Геращенко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!