Захід опускає "залізну завісу" щодо Москви, – Фейгін

Через військову агресію проти України Росію поступово ізольовують від світу. Захід почав опускати "залізну завісу" щодо Москви, а до Путіна відносяться, як до Гітлера.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. він наголошує, що до Путіна вже відносяться приблизно так само, як до Гітлера, ніби це його "незаконно народжений син".

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За його словами, в цьому вже є деяке повторення тактики.

"Ми вже бачимо "антигітлерівську коаліцію" – "Рамштайн". Також важливою ознакою є Захід виключає Росію зі світового розділення праці", – пояснив правозахисник.

Фейгін згадує, що до війни в Росії казали, що від них, наприклад, не може піти Google, бо це ж величезні гроші, від яких компанія не відмовиться.

Але зараз такі великі компанії з легкістю пішли з Росії. Це свідчить про те, що прийняті глобальні та невідворотні рішення. Прийняте рішення про те, що Захід опускає "залізну завісу" щодо Москви,

– заявив він.

Фейгін вважає, що західні країни перебувають на останньому "кордоні" перед тим, як оголосити Росію терористичною, відмінити всі візи, щоб росіяни не їздили на Захід чи навіть відключити їм інтернет.

"Тому мені здається, що Україна – це лише частина проблеми і її вирішення. А велика проблема – це сама Росія. Бо ціль (на Заході – 24 канал) стоїть не лише, щоб захистити Україну, а й щоб змінити позиції Росії. Бо зараз це просто путінська країна", – додав він.

Правозахисник переконаний, що поки розділити Путіна і Росію неможливо, він її окупував. "Зараз знизиться позиція самої Росії. Вона потрапить у ситуацію, що для того, аби вибратися з неї, треба буде десятиліття", – підсумував Фейгін.

Дивіться повне інтерв’ю з Марком Фейгіним: