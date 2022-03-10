Захід починає усвідомлювати: Рада просить далі поширювати у твітері заклик закрити небо

Російська орда бомбардує цивільне населення України. Ворог завдяки авіації та ракетним ударам знищує Харків, Маріуполь, Чернігів та інші наші міста. Україна закликає країни НАТО закрити небо.

Рада показала наслідки обстрілів

Керівництво Верховної Ради та депутати просять колег з інших країн закрити небо над Україною та зупинити російський терор. Відповідне відео з'явилося у твітері Ради.

До слова Лише половина українців вірить, що НАТО таки закриє небо: цього досі не зробили через страх

Із закликом закрити небо над Україною звернулися: Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк, Олександр Корнієнко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Юлія Клименко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Кіра Рудик, Дмитро Разумков, Ірина Геращенко.

На відео Ради присутні кадри та наслідки ударів російської армії по мирному населенню України.

Дивіться відео зі зверненням депутатів

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