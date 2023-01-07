Захід зламав останній бар'єр щодо постачання зброї для України, який вони самі ж для себе встановили. Тепер міжнародні партнери надають наступальну техніку для конкретної військової операції.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, ще буквально нещодавно всередині адміністрації президента США Джо Байдена була серйозна дискусія між прихильниками негайної перемоги України та прибічниками так званої формули "головне, щоб Україна не програла". До останньої групи входить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Логіка останніх була такою. Вони погоджувалися, що Україна має перемогти. Але сама перемога не мала бути розгромною та негайною. Це нібито вберегло б від ситуації, за якої в Росії обвалилася б влада і почалася б смута та громадянська війна,

– вважає Піонтковський.

На практиці це виходило у вимогу не надавати Україні наступальну зброю. Але тепер саме цю важливу техніку Захід починає постачати.

Дають зброю для конкретної операції

На думку Піонтковського, нещодавні пакети допомоги від США та союзників демонструють, що Захід зламав свій бар'єр щодо ненадання наступальної зброї. Усі ці "сюрпризи" ЗСУ використають проти окупантів, як вважає російський публіцист, на Мелітопольському напрямку.

Захід перейшов останню точку неповернення і постачає Україні конкретну наступальну зброю, яка необхідна для конкретної наступальної операції зі звільнення Мелітополя. Це перетворить російське угруповання в окупованій частині Херсонщини в один великий "котел",

– зазначив Піонтковський.

Захід почав постачати Україні зброю для конкретної наступальної операції – Піонтковський: дивіться відео

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