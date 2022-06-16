На Захід прийде прохолода, а на Південь – спека: прогноз погоди на 17 червня
Погода в Україні у п'ятницю, 17 червня, буде дещо прохолодною на Заході та спекотною в інших регіонах. Найбільше стовпчики термометрів покажуть саме у південних областях.
Повітря прогріється до +27 градусів. Дощі можливі лише на Заході, в решті областей – сухо.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, погода у п'ятницю в Україні буде комфортна, на відміну від Іспанії, Португалії та Франції.
Температура повітря 17 червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20...+27 градусів, а в західних областях очікується +17...+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку.
Де будуть опади
Дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями на Півночі, а також на:
- Вінниччині,
- Черкащині,
- Одещині.
Можливі також шквальні пориви вітру. На решті території без опадів.
Погода у Києві
В українській столиці п'ятниця буде помірно теплою – +23...+24 градуси. Дощ з грозою передбачається у столиці в другій половині дня.
Червень перемахнув середину, літо мудрішає, набирає силу, красу, зрілість, впевненість – так, як всі українці. Літо перемогло і ми переможемо,
– наголосила Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Температура повітря на Заході буде дещо прохолодною. Це – невеликий перепочинок перед майбутньою спекою. Сильний дощ падатиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Повітря прогріється до +19...+21 градуса. На Сході хмар на небі не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Стовпчики термометра підіймуться до позначки у +24...+26 градусів.
У деяких північних областях спостерігатиметься хмарна погода. Однак серйозних опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +24...+26 градусів. На Півдні буде найтепліше – +25...+27 градусів. Небо буде трохи вкрите хмарами. Опадів не очікують.
Прогноз погоди у містах України 17 червня
Ужгород – +22...+24
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +19...+21
Рівне – +20...+22
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26