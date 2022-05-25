Захід ще не розуміє, що робити з Росією, яка програє, – Шабунін

25 травня 2022 , 14:29
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Щоб перемогти у війні проти Росії й повернути захоплені території, Україні потрібна зброя. Країни Заходу нам її надають.

Однак вони поки не розуміють, що будуть робити з Росією. Про це 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. 

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Чому довго приймали рішення щодо надання зброї

На думку активіста, на це є декілька важливих причин.

Є політична історія всередині США. Є геополітична ситуація. Тобто, Захід ще не розуміє, що робити з Росією, яка очевидно програє. Це ключова проблема,
– сказав Шабунін. 

Він додав, що Україна поки страшною ціною, але перемагає. Утім, країни Заходу зробили помилку й спершу не думали, що станеться саме так.

Яка Україні треба зброя

За його словами, зараз Україні критично потрібні такі види зброї:

  • реактивна артилерія, яка здатна вражати цілі на кілька сотень кілометрів.
  • протиповітряна оборона;
  • літаки.

"Це та зброя, з якою ми зможемо відбивати свої території. Ми щиро вдячні американцям, іншим союзникам з НАТО за артилерію. Але це зброя захисту. Нам потрібна зброя для наступу", – наголосив Шабунін. 

Скоро все може змінитись

  • Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав міжнародних партнерів надати Україні більше важкого озброєння. Це допоможе побороти російських окупантів.
  • 19 травня Сенат США ухвалив надзвичайно велику фінансову підтримку для України – аж 40 мільярдів доларів.
  • Варто додати, що лише частина з цих грошей піде саме на озброєння. До прикладу, 4,4 мільярда виділили для постачання продовольства Україні та іншим державам тощо. Президент США Джо Байден вже підписав цей закон.
  • Загалом ця сума допоможе покрити втрати, які зазнала Україна за період повномасштабної війни.
Важливо! США виділить ще один додатковий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Туди, за повідомленнями ЗМІ, увійдуть 3 контрартилерні радари, 18 гаубиць та 18 засобів для їх транспортування.


На що підуть 40 мільярдів доларів від США / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Аліна Оліховська