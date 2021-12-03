Захід України притрусило снігом: казковий фоторепортаж

У ніч проти 3 грудня Західну Україну добряче притрусило снігом. Сніг укрив білою ковдрою дерева, машини та дахи будинків.

Зимовою казкою насолоджуються мешканці Львівщини, Закарпаття та Прикарпаття.

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Як і попереджали синоптики, після невеликого потепління на Західну Україну прийшло похолодання. У західних регіонах температура повітря в середньому сягатиме -1...+2 градуси. Окрім того, синоптики прогнозують значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледицю на дорогах прогнозують вночі та вранці у:

Закарпатській;

Львівській;

Івано-Франківській областях.

Саме тому там оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Ба більше, в Карпатах прогнозують сильний сніг та ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Зимова казка у Львові / Фото журналістів 24 каналу

Зауважимо, що внаслідок снігової негоди на Львівщині та Закарпатті без світла залишилися 90 населених пунктів. Як пояснили у ДСНС, через мокрий сніг спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Яка ситуація на Прикарпатті

Мешканці Івано-Франківська 3 грудня також прокинулися у сніговій казці. І, хоча кількість опадів там була меншою ніж на Львівщині, тротуари та дахи будинків трохи припорошені снігом.

Водночас у Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області запевнили, що дороги державного значення відкриті для проїзду. Для забезпечення проїзду до протиожеледної обробки залучили 17 робітників та 12 одиниці техніки.

Дороги державного значення відкриті на Прикарпатті: дивіться відео

Засніжений Івано-Франківськ / Фото "Правда.іф"

Додамо, що найближчими вихідними практично скрізь в Україні очікується зниження температури повітря. Також синоптики не виключають мокрий сніг у східних регіонах