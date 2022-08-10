На захід України суне спека: замість свіжості та прохолоди в областях пектиме сонце

У західних областях України вже кілька днів панує прохолодна та свіжа погода. Утім палюче сонце вже невдовзі повернеться в регіон.

Вже з п'ятниці, 12 серпня, температура повітря на заході почне підійматися. Після комфортного та свіжого тижня на українців чекає новий – з +34 градусами.

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На захід України суне спека

12 серпня стовпчики термометрів з +21 градусів підіймуться у Львові до +27 градусів. Водночас у цей день, а також в суботу, 13 серпня, можливі дощі з грозами. А у Вінниці та Хмельницькому грозу обіцяють у неділю.

На початку нового тижня, 15 серпня, температура повітря прогріється вже до +32 градусів, а в четвер – до +34 градусів. Хмар на небі практично не буде, то ж сонце пектиме постійно. Українці матимуть цілий тиждень, аби поніжитися у сонячних ваннах. Далі – температура на кілька днів опуститься.

Додамо, що на Закарпатті традиційно буде тепліше. Там взагалі впродовж тижня температура не опускалася так, як у Львові чи Івано-Франківську.

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Яка в той час буде погода на решті території України

На півдні та сході України температура підійметься до аномальних показників. У Херсоні синоптики обіцяють +41 градус. Загалом впродовж тижня стовпчик термометра не опускатиметься нижче +34 градусів. Уночі також не буде суттєво свіжіше – температура опуститься лише до +24 градусів.