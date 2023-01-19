Захід України накриють дощі з мокрим снігом: коли чекати негоди
19 січня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Західні області України знову накриють дощі з мокрим снігом. Втім, сильних морозів синоптики поки не прогнозують.
На Заході йтиме дощ з мокрим снігом
Мешканцям західних областей ще не варто далеко ховати свої парасолі. Адже з п'ятниці, 20 січня, йтиме дощ з мокрим снігом.
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Опади прогнозують щонайменше до кінця цього тижня. Також синоптики попереджають про похолодання. Однак, сильних морозів ще не буде.
Найпрохолодніше на Львівщині та Волині. Там в ніч проти неділі стовпчик термометра може опуститися до -4 градусів.Зверніть увагу! Будьте обережними, адже під ногами може утворитися снігова каша.