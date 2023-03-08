У Заходу є один страх: Піонтковський назвав причину затягування поставок зброї Україні

Західні партнери допомагають Україні зброєю і це безперечний факт. Але перед кожним рішенням – надавати зброю чи ні – довго вагаються. У цьому є одна причина.

Її в ефірі 24 Каналу озвучив російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Вона пов’язана безпосередньо з НАТО та Росією.

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НАТО відповість Росії нищівним ударом

За словами Андрія Піонтковського, Захід довго вагається з рішеннями постачання Україні зброї, бо боїться ескалації війни. У їхньому розумінні – це пряме зіткнення НАТО та Росії.

"Російські пропагандисти кричать про удари по складам зі зброєю в Польщі. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) вдарять по НАТО, то вона буде відповідати за кожну свою територію. НАТО здійснить удар у відповідь, яким закінчить війну за декілька днів", – сказав публіцист.

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Боїться, бо не хоче кровопролиття

Удар у відповідь від НАТО стане руйнівним для Росії. Але Захід боїться, що загинуть його військовослужбовці, пояснив деталі Піонтковський.

А якщо Путін вдарить по якомусь місту (нехай не атомною бомбою, бо йому вже пояснили, що його вб’ють за це), загине декілька тисяч людей. Для них (Заходу – 24 Канал) це недопустимо,

– відзначив спікер.

При цьому він підкреслив, що Захід буде поставляти зброю, аби Україна перемогла. Але знову ж таки – без кровопролиття військових та мирних жителів Заходу.

"Ось таке політичне обмеження змушує їх вагатися: ми дамо ATACMS, але чи не вдарить Путін по території Польщі? Тоді ми змушені повністю вступити у війну. Так, розіб’ємо росіян, але будуть жертви з нашого боку. Це для нас політично неприпустимо – такий Захід зі всіма його плюсами та мінусами", – резюмував Андрій Піонтковський.

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