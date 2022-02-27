Захід вводить обмеження на видачу "золотих паспортів" для заможних росіян, – Білий дім

Після нападу Росії на Україну, країни Заходу та США вирішили вдатися до покарання для агресора та його поплічників.

США та країни Євросоюзу вирішили вжити нових санкцій проти Росії для її ізоляції від міжнародної фінансової системи. Ці країни погодили відключити Росію від SWIFT.

Детальніше ЄС та США вирішили відключити російські банки від SWIFT

Однак санкції стосуються не лише держави, але і її керівництва та наближених осіб. Захід вирішив запустити багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям – їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів.

Щоб російські олігархи не зуміли уникнути відповідальності, вирішено обмежити їх доступ до отримання так званих "золотих паспортів". Це можливість стати громадянином однієї з європейських країн, інвестувавши в цю країну певну суму коштів. Так чимало російських олігархів отримали паспорти Кіпру чи Португалії, вклавши гроші в ці країни. Зараз їм обмежать таку можливість, щоб вони не змогли отримати доступ до фінансових систем після санкцій.