США и страны Евросоюза решили принять новые санкции против России для ее изоляции от международной финансовой системы. Эти страны согласовали отключить Россию от SWIFT.

Подробнее ЕС и США решили отключить российские банки от SWIFT

Однако санкции касаются не только государства, но и его руководства и приближенных лиц. Запад решил запустить двустороннюю трансатлантическую оперативную группу для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, подвергнутых санкциям – их яхт, их особняков и любых других неправомерных доходов.

Чтобы российские олигархи не сумели избежать ответственности, решено ограничить их доступ к получению так называемых "золотых паспортов". Это возможность стать гражданином одной из европейских стран, инвестировав в эту страну определенную сумму средств. Так, немало российских олигархов получили паспорта Кипра или Португалии, вложив деньги в эти страны. Сейчас им ограничат такую возможность, чтобы они не смогли получить доступ к финансовым системам после санкций.