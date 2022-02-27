Західна тероборона прийшла на допомогу Києву: Арестович подякував за мужність

Західна тероборона прийшла на допомогу Києву. Олексій Арестович подякував за таку мужню ініціативу.

Ексспікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович під час брифінгу висловив подяку теробороні заходу, повідомляє 24 канал.

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Хочемо віддати належне теробороні Івано-франківської, Тернопільської та Львівської області, які прийшли на допомогу теробороні Києва, які проявили таку ініціативу,

– наголосив Арестович.

Також він подякував медикам, які мужньо виконують свою роботу.

До слова, Арестович заявив, що сучасна бойова техніка не наводиться через світлові знаки на стовпах і дорогах. Це робиться за допомогою інших технічних засобів. А тому українці можуть припинити здирати подібні мітки/знаки.

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