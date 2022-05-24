Західна зброя потрібна вже, питання стоїть гостро, – Андрусів

Україна продовжує чекати на необхідну їй зброю від західних партнерів. Наша держава вже встигла отримати певну військову допомогу, але є й те, що досі не надійшло, хоча надзвичайно потрібне.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що зараз Україна отримує не всю ту зброю, яку хотіла б.

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Чому терміново потрібна зброя від Заходу

Як наголосив Андрусів, ключове питання, яке зараз розглядають наші союзники (зокрема під час зустрічі "Рамштайн-2") – це збільшення надання кількості артилерії для України. Він пояснив, що Захід ніколи не робив ставок на артилерію у війнах.

Утім, такою історією живе ще з часів Другої світової війни Росія. За словами Андрусіва, зараз усі розуміють, що ця російсько-українська війна є артилерійською.

У нас закінчуються боєприпаси до радянських гаубиць, наших "Ураганів" та "Смерчів". Західна зброя потрібна вже, питання стоїть гостро, оскільки до неї можна отримувати дуже великий запас боєприпасів,

– підкреслив Андрусів.

Чому є затримки із постачанням

За його словами, постачання зброї за ленд-лізом – це постійний процес, який не прив'язаний до певних дат. Він наголосив, що Україна вже отримала від союзників бронетранспортери та гаубиці, які продовжують надходити в нашу державу, тобто їхня кількість постійно збільшується.

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Утім, Андрусів зауважив, що ми отримуємо не все, що хотіли. Насамперед це стосується новітнього озброєння, оскільки досі триває навчання, як ним користуватись (до прикладу, дрони-камікадзе або реактивні системи залпового вогню MLRS).

Ключове питання

Також радник розповів, яка зброю необхідна Україні для проведення успішного контрнаступу. Він зазначив, що попередній етап війни, де для ЗСУ найнеобхіднішими були таки та гаубиці – закритий.

Для перемоги України у війні, зокрема її успішного контрнаступу – необхідна далекобійна зброя. Зараз для нас ключовим питанням є ракети з дальністю 300 кілометрів і більше,

– заявив Андрусів.

Він наголосив, що сьогодні це питання надзвичайно важливе для Заходу, а не тільки для нас, оскільки мовиться про розблокування Чорного моря. Водночас без ракет з радіусом 300 кілометрів Україна не зможе його розблокувати.

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