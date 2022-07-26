В ОПУ відповіли, чи достатньо Україні зброї для звільнення Півдня України

Підтримка Заходу у вигляді зброї залишається дуже важливою для України. Збільшення її кількості дозволить звільнити українські території від російських окупантів.

Однак головне, щоб вона надходила постійно. Про це ексклюзивно 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Варте уваги Подоляк переконаний, що конкуренція за ринки збуту з Україною – одна з причин війни

Питання не кількості, а регулярності

За словами Подоляка, контрнаступ та деблокування територій вже відбувається. Цей процес триває сьогодні й продовжуватиметься завтра.

Якщо зброя буде збільшуватися, усе виглядатиме масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100 – 200 загиблих росіян, а 1000. Усі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів,

– сказав він.

Паніка, деморалізація, страх

Подоляк переконаний, що важливо викликати у росіян емоцію. Саме тому потрібно постачати нам зброю, яка демонструватиме "ефектні" результати. Так, російська пропаганда показуватиме своїм громадянам втрати в Україні, як наслідок – у них буде повна деморалізація.

"Вони мають бути в паніці. У російського суспільства немає розуміння, що вони роблять в Україні. Але паніка – це дуже добрий крок до бунту", – пояснив він.

Потрібно отримати справжній бунт

Радник голови ОП підкреслив, що необхідно досягти справжнього російського бунту – безжального, божевільного, який знищуватиме усе, починаючи з системи управління. Цього можна досягти лише через емоцію – паніку, деморалізацію і, врешті-решт страх.

"Я хочу, щоб росія боялася слова "Україна". Щоб вони впадали в тремор від одного його вигляду, і не могли думати ні про що інше, окрім того, щоб боятися", – резюмував Подоляк.

Ексклюзивний стрім 24 каналу з Михайлом Подоляком: дивіться відео