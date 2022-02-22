Західні країни викликають російських послів через авантюри на Донбасі

Через "визнання" Кремлем фейкових "республік" на Донбасі західні країни викликають російських послів. Зокрема, Австрія та Велика Британія.

Так, Міністерство закордонних справ Австрії 22 лютого викликає посла Росії. Про це заявив канцлер Карл Негаммер.

Важливо Росії вже пообіцяли санкції на чотирьох континентах за "визнання" бойовиків

Політик погодився, що визнання бойовиків явно суперечить мінським угодам. Негаммер підтримує введення санкцій проти Росії. Він зауважив, що Москва не вперше створює "держави-примари". Канцлер нагадав про Південну Осетію та Абхазію. На думку політика, ми ще не досягли піку ескалації. У Лондоні теж викликають посла

Міністерство закордонних справ Великої Британії 22 лютого теж викликало російського посла через ситуацію навколо України. Про це заявив представник прем'єр-міністра Великобританії Макса Блейна.

Посаду надзвичайного та повноважного посла Росії у Великій Британії займає Андрій Келін.

Як світ реагує на "визнання" Путіним бойовиків

Міжнародна спільнота засудила рішення Путіна визнати фейкові "республіки" на Донбасі. Наголосили, що це кричуще порушення міжнародного права, а також – територіальної цілісності та суверенітету України.

Пообіцяли серйозні санкції. Наприклад, США вже застосували обмеження, які забороняють торгівлю та інвестиції з окупованими територіями. Німеччина у відповідь на кроки Москви зупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

До речі – Зеленський розгляне запит про розрив дипломатичних відносин з Росією: