У Швейцарії припустили, що могли б відправити в Україну 200 миротворців

Нещодавно знову почали говорити про можливість відправити миротворців в Україну. У Швейцарії зробили припущення з цього приводу.

Головнокомандувач збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його держава могла б відправити приблизно 200 військових для майбутньої миротворчої місії в Україні, Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Розмови є суто гіпотетичними

За його словами, це було б можливим, якби надійшло відповідне прохання і уряд країни погодився на це.

Розмови про введення миротворців в Україну наразі є суто гіпотетичними, адже досі залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Україною та Росією.

Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН,

– пояснив він.

За його словами, відправка такої кількості військових могла б зайняти 9 – 12 місяців.

Попри те, що Швейцарія зберігає нейтралітет, вона бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких – у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО.