У Швейцарії припустили, що могли б відправити в Україну 200 миротворців
- Головнокомандувач збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив про можливість відправки 200 миротворців в Україну, якщо надійде відповідний запит і уряд погодиться.
- Розмови про відправку миротворців є гіпотетичними, без запиту від ООН, і вимагають 9-12 місяців для реалізації.
Нещодавно знову почали говорити про можливість відправити миротворців в Україну. У Швейцарії зробили припущення з цього приводу.
Головнокомандувач збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його держава могла б відправити приблизно 200 військових для майбутньої миротворчої місії в Україні, Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Розмови є суто гіпотетичними
За його словами, це було б можливим, якби надійшло відповідне прохання і уряд країни погодився на це.
Розмови про введення миротворців в Україну наразі є суто гіпотетичними, адже досі залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Україною та Росією.
Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН,
– пояснив він.
За його словами, відправка такої кількості військових могла б зайняти 9 – 12 місяців.
Попри те, що Швейцарія зберігає нейтралітет, вона бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких – у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО.