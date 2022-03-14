Західні партнери скаржаться, що я на них кричу, але це дозволяє їм бути більш рішучими, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про дипломатію під час воєнного стану. Міністр закордонних справ заявив, що наразі в Україні воєнна дипломатія.

У нас воєнна дипломатія

Кулеба заявив, що тиск України на західних партнерів допомагає їм приймати правильні рішення. Він розповів про розмову з одним зі своїх європейських колег.

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Міністр закордонних справ однієї європейської держави сказав мені: "Дмитро, ти за ці 3 тижні дуже кричав на нас, вимагав від нас, соромив нас. Це було важливо, що ми мобілізувалися й ухвалювали правильні рішення",

– розповів Кулеба.

Міністр додав, що останні три тижні були важкими та не дуже дипломатичними. "Але війна… У нас воєнна дипломатія", – резюмував Кулеба.

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