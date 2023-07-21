Західні технології в російській зброї: як Кремль через тіньові схеми обходить санкції

Росія купує технології у західних компаній через тіньові схеми реекспорту та треті країни. Окупанти використовують ці технології, зокрема, для виготовлення ракет, якими обстрілюють територію України.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він зауважив, що ще більше людей бачать у цьому проблему, адже не можна ухвалити санкції виключно проти юридичних осіб.

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"Таких ланцюжків для того, аби заплутати сліди постачання, створено від 5 до 10 на кожну партію продукції. Так, щоби формально не було жодних підстав у фінансових моніторингів західних країн причепитися, що, мовляв, товари йдуть до Росії", – зауважив Кузан.

Формально країні-агресорці їх не постачають, однак вони все одно доходять до неї через треті країни. Наприклад, через Киргизстан, Казахстан, Вірменію та ОАЕ. А також інші країни, до яких не запровадили санкції.

Саме так окупантам вдається завозити до Росії необхідні технології. Це в рази дорожче – вартість таких елементів зростає втричі, а то і вшестеро.

Обмеження не лише для Росії

На Заході починаються дискусії про те, наскільки дієві санкції проти країни-агресорки. Також там беруть до уваги останній звіт Міжнародної санкційної групи Єрмака – Макфола про необхідність посилення санкцій та щодо введення обмежень не лише щодо Росії, але й щодо третіх країн.

Звичайно має бути ліквідований весь цей ланцюжок постачання і товарів підсанкційних, і обходу накладених обмежень,

– сказав голова Українського центру безпеки.

Західні технології у зброї росіян