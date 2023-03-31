Першими пілотами ЗСУ на західних винищувачах можуть бути не українці, – офіцер ЗСУ

Міністр оборони США Лойд Остін говорить, що на цьому етапі війни Україні поки не потрібні західні винищувачі. Однак українське військово-політичний керівництво наголошує на необхідності отримання літаків F-16 уже зараз, адже вони зроблять українську оборону та майбутній контрнаступ набагато ефективнішим.

Питання зараз гостро стоїть першою чергою в кількості підготовлених пілотів і можливості керувати цими літаками, коли Україна їх отримає. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

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Військовий вважає, що зараз у питанні західної авіації немає одностайності, адже союзники оцінюють ситуацію в Україні зі свого боку. Тому, спираючись на свою військову розвідку, американці дійшли висновку, що на цьому етапі наявних в Україні систем ППО, ракет класу "земля – земля" або "повітря – земля" достатньо. До того ж вони передали нашій державі велику кількість керованих авіабомб, які завдають найбільш точних ударів по позиціях росіян.

Українське військово-політичне керівництво впевнено заявляє союзникам про необхідність західних винищувачів F-16 для перемоги над ворогом. F-16 мають набагато потужніші можливості, ніж літаки типу Су та МіГ, і могли б безпрецедентно покращити оборонну здатність української авіації

Важлива кількість навчених пілотів

З іншого боку, за словами Березовця, західні партнери України зважають на кількість підготовлених пілотів в Збройних силах.

Передати в Україні дві ескадрильї F-16 не так складно, як підготувати пілотів до них,

– додав спікер.

Він переконаний, що до кінця цього року все ж буде ухвалене позитивне рішення щодо передачі американських чи європейських винищувачів.

Військовий ЗСУ про можливості щодо отримання західної авіації: дивитися відео

Іноземці можуть стати першими пілотами F-16 в Україні

"Можливо, так станеться, що першими пілотами цих літаків будуть не українці, а добровольці з країн НАТО. Тим більше, що охочих насправді вже достатньо", – повідомив військовослужбовець.

Він згадав, що під час формування інтернаціонального легіону в Україні були подані десятки тисяч заявок, і більшість з тих добровольців приїхали воювати пліч-о-пліч із ЗСУ.

Березовець припустив, що на початковому етапі, коли Україна отримає літаки F-16, ними будуть керувати ветерани Повітряних сил НАТО. Тобто люди, що вже закінчили службу, віком 40 – 45 років.

Союзники вже почали передавати Україні авіацію