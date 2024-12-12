Київ готовий обговорювати розміщення іноземних військ в Україні, – Стефанішина

Тривалий час тривають дискусії стосовно розміщення військ іноземних держав на території України. У Києві висловили готовність до обговорень щодо подібної ініціативи.

Таку заяву зробила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що сказала Стефанішина про іноземні війська

Президент Франції Еммануель Макрон, як повідомляли у ЗМІ, у четвер, 12 грудня прибуде з візитом до Польщі, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни задля обговорення можливості відправки миротворців в Україну після ймовірного припинення вогню.

Попередньо, йдеться про залучення близько 40 тисяч військових. На тлі цього в Ольги Стефанішиної поцікавилися, чи готовий Київ прийняти іноземні війська й чи готові в Україні до обговорень стосовно подібного розвитку подій.

Україна готова говорити про все, що працює,

– відповіла українська міністерка.

Нагадаємо, днями подібну позицію висловив і Володимир Зеленський. За його словами, Україна готова розглянути пропозицію розміщення іноземних військ для гарантій безпеки до вступу в НАТО, як пропонувалося раніше Макроном.