"Світ вже навіть не пише про атаки по Україні": чому це неправда

Бачив уже кілька дописів про те, що світові ЗМІ не пишуть нічого про останні масовані атаки Росії, а "західна спільнота вже навіть і заяв не робить – обстріли як буденність".

Це ще раз наштовхує на думку про інформаційні бульки у соцмережах, бо в моїй стрічці була трохи інша картина. В ній було достатньо реакцій від західних лідерів та дипломатів, а також публікацій світових ЗМІ та дописів експертів і оглядачів.

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Як світ відреагував на масовані атаки на Україну

CNN: "Росія атакує Україну новою хвилею ударів проти цивільних".

The Telegraph: "Україна збила рекордну кількість "Кинджалів", які Росія називала невловними".

BBC: "Атаки Росії демонструють, наскільки критичним для Києва є продовження західної допомоги".

"Українські сили ППО працюють добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні свята закінчилися, Захід має налаштуватися серйозно та діяти вже зараз", – президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни та відмовилися від українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні коли-небудь", – міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

"Ми маємо відповісти зрозумілою Владіміру Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виробляти зброю через контрабандні компоненти. А також треба надати Києву далекобійні ракети, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри", – голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Конгрес США почав рухатися

Це лише декілька тез зі ЗМІ та заяв міжнародних партнерів. Був теж заклик від німецького Бундестагу негайно передати Києву ракети Taurus. Дзвінок прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і Володимира Зеленського. І розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника британського МЗС Девіда Кемерона, які також обговорили підтримку України.

Розумію, що більшість з цього слова і заяви, а всі чекають дій. Закономірно, погляди зараз звернуті на США, а особливо на Конгрес, від якого залежить військова допомога.

Видається, що там теж зарухались. Вчора група американських сенаторів завчасно повернулася з канікул для обговорення угоди про безпеку кордону, щоб розблокувати допомогу для України та Ізраїлю.

Не знаю, що з цього вийде, але, можливо, атаки Росії нарешті додадуть законодавцям відчуття терміновості, якщо його в них до цього не було. Принаймні, в останні дні дискурс довкола цього активізувався.