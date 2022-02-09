На Західну Україну прийшло різке потепління, а Схід засипає снігом: прогноз погоди на 10 лютого

Погода в Україні у четвер, 10 лютого, буде переважно сонячною. Лише Схід України засипатиме сніг, який місцями перетворюватиметься на дощ.

Загалом же температура повітря буде тішити українців та нагадуватиме довгоочікувану весну.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, протягом 10 лютого зберігатиметься тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5...+10 градусів, а на Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на Сході та північному сході України – +2...+5 градусів.

Вітер очікується помірний, однак місцями його пориви будуть сильними. Мокрий сніг та дощ ймовірні найближчої ночі на Заході та Півночі, 10 лютого вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України – без істотних опадів.

У Києві 10 лютого передбачається тепла погода: вночі 0...+3 градуси, вдень +7 градусів. Вітер залишається поривчастим.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західну Україну прийде справжня весна. Температура повітря там сягатиме аж +9...+11 градусів. Водночас опадів не прогнозують. На Сході ситуація кардинально протилежна – +3...+5 градусів. Вдень піде дрібний дощ зі снігом, але ближче до вечора він має затихнути.

На півночі України протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Сніг, що падав вночі, до ранку має послабшати, а до полудня і зовсім закінчився. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. На Півдні із самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Температура повітря складатиме +6...+8 градусів, а місцями +9...+11 градусів.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не очікуються, +6...+8 градусів.

Прогноз погоди у містах України 10 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +9...+11

Луцьк – +6...+8

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +6...+8

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 10 лютого / Фото Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

У четвер в Україні буде тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5...+10 градусів! На Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на сході та північному сході України – +2...+5 градусів.

Вітер очікується із південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (окрім південної частини). Мокрий сніг та дощ ймовірні найближчої ночі на Заході та Півночі, завтра вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України – без істотних опадів.

У Києві 10 лютого передбачається тепла погода: вночі 0...+3 градуси, вдень близько +7 градусів. Вітер залишається поривчастим.