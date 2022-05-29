Захищатимемо свою землю до останнього, – Зеленський показав проникливі фото з Харківщини

Росіяни пошкодили в Харкові та області 2229 будинків. Постраждали міста та села, але українським захисникам вдалось звільнити від загарбників значну частину територій.

Президент України Володимир Зеленський 29 травня відвідав Харківщину. Він опублікував фото з поїздки.

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"У цій війні окупанти намагаються вичавити хоча б якийсь результат для себе. Але їм уже давно слід зрозуміти, що ми захищатимемо свою землю до останнього. У них немає жодних шансів. Ми боротимемось і обов'язково переможемо", – написав президент.



Зеленський приїхав на Харківщину / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Президент побував на передовій / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Дорога на Харківщині / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Обіцяє відбудувати Харків

Зеленський побував на передовій та оглянув зруйновані будинки Харкова. Зокрема, він побував у Салтівському районі. Цю територію вороги атакували найбільше. Загалом у північних та східних мікрорайонах міста окупанти знищили 30,2% від усього житлового фонду. Президент запевнив, що все відбудують та наповнять життям.



Президент пообіцяв відновити Харківщину / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Зеленський оглянув зруйновані будинки / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Росіяни зруйнували на Харківщині понад 2 тисячі будівель / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Про що спілкувався з очільниками області та міста

Також президент провів робочу нараду щодо стану справ у Харківській області та місті з главою обласної військової адміністрації Олегом Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та представники військового командування та правоохоронці. За словами Зеленського, наразі є сенс зменшити використання панельних будинків. Він запропонував замінити їх на надійніші та новіші.

Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що помешкання слід будувати з укриттями. Для цього Україна шукатиме гроші та кредитні лінії.

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