Захищав Україну до останнього: на фронті загинув захисник Максим Лебідь із Дніпропетровщини
- На фронті загинув старший солдат Максим Лебідь з Дніпропетровщини, якому було 37 років.
- Максим Лебідь народився в Нікополі, займався ювелірною справою, був призваний до війська 26 лютого 2022 року.
- У загиблого залишилася матір, батько, брат і сестра; дату прощання повідомлять згодом.
На війні загинув старший солдат бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Максим Лебідь із Дніпропетровської області. Українському бійцю тепер назавжди залишилося 37 років.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію міського голову Нікополя Олександра Саюка. Відомо, що у цивільному житті загиблий займався ювелірною справою.
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Що відомо про загиблого захисника
Згідно з оприлюдненою інформацією, Максим Сергійович Лебідь народився 6 квітня 1987 року, прожив у Нікополі. До початку повномасштабної війни він працював на підприємствах міста й займався ювелірною справою.
До війська Сергія призвали ще 26 лютого 2022 року, відтоді він захищав Україну у лавах 98-го окремого батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони. Вже у лютому 2025 року воїн, на жаль, загинув.
12 лютого 2025 року мужньо виконуючи обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув старший солдат в/ч А7221, Лебідь Максим Сергійович,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять!
Відомо, що у захисника залишилися мама, батько, брат і сестра. Про дату, час і місце прощання з ним повідомляють згодом.
Також нагадаємо, що під час виконання бойового завдання загинув захисник з Київщини, старший солдат 1995 року народження Юрій Матенчук. Останній свій стрілецький бій воїн провів 10 лютого у Курській області.