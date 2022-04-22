Захищають святі речі, – Зеленський про військових у Страсну п'ятницю

Цьогоріч на 58-ий день повномасштабної війни Росії проти України християни східного обряду відзначають Страсну п'ятницю. Зазвичай у цей день потрібно утримуватися від роботи, однак наші військові повинні захищати Україну і роблять це щодня, навіть сьогодні.

Володимир Зеленський наголосив, що не лише військові, але й волонтери та медики сьогодні працюють на захисті нашої держави. Про це президент заявив у своєму зверненні.

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Герої захищають святі речі

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наші герої – військові, медики та волонтери – сьогодні працюють на захисті нашої держави. Те, що вони працюють у Страсну п'ятницю – не гріх, бо вони захищають святі речі.

Страсна п'ятниця. Зазвичай у такий день ніхто не працює. Окрім наших героїв – наші захисники, наші медики, наші волонтери. Їм треба, бо вони захищають святі речі – нашу землю, наших людей, нашу державу,

– наголосив Зеленський.

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