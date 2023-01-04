Захисник "Азовсталі" Діанов передав зібрані йому 2 мільйони на протезування героя Бахмута в США

Михайло Діанов розповів, що передав зібрані йому на протезування 2 мільйони гривень іншому захиснику. Гроші підуть на операцію Романа Григоряна в США.

Побратим морського піхотинця втратив руку та ногу під Бахмутом в липні 2022 року, коли потрапив під касетний обстріл. Бився він у складі 14 бригади імені Князя Романа.

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Що розповів Діанов про передачу грошей

Михайло Діанов сказав, що історію Романа Григоряна дізнався, коли сам був на операції в США, безпосередньо у Вашингтоні.

Тоді ж він поспілкувався з представниками благодійного фонду PROTEZ Foundation та домовився про протезування.

Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше, ніж 2 мільйонів гривень з ваших донатів. Якщо точно – 52 313 доларів,

– написав захисник "Азовсталі".

Військовий також додав, що його побратим Роман Григорян родом з Хмельниччини. Він, як і сам Діанов, батько доньки.

"Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити та обіймати доньку", – зауважив захисник Маріуполя.

Коротко про Михайла Діанова