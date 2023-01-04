Захисник "Азовсталі" Діанов передав зібрані йому 2 мільйони на протезування героя Бахмута в США
Джерело:Михайло Діанов
Михайло Діанов розповів, що передав зібрані йому на протезування 2 мільйони гривень іншому захиснику. Гроші підуть на операцію Романа Григоряна в США.
Побратим морського піхотинця втратив руку та ногу під Бахмутом в липні 2022 року, коли потрапив під касетний обстріл. Бився він у складі 14 бригади імені Князя Романа.
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Що розповів Діанов про передачу грошей
Михайло Діанов сказав, що історію Романа Григоряна дізнався, коли сам був на операції в США, безпосередньо у Вашингтоні.
Тоді ж він поспілкувався з представниками благодійного фонду PROTEZ Foundation та домовився про протезування.
Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше, ніж 2 мільйонів гривень з ваших донатів. Якщо точно – 52 313 доларів,
– написав захисник "Азовсталі".
Військовий також додав, що його побратим Роман Григорян родом з Хмельниччини. Він, як і сам Діанов, батько доньки.
"Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити та обіймати доньку", – зауважив захисник Маріуполя.
Коротко про Михайла Діанова
- Військовий родом з Тернополя. Він захищав Маріуполь та з пораненням потрапив у полон до ворогів весною 2022 року. Росіяни не надавали йому належної медичної допомоги.
- Через це, після повернення з полону 21 вересня 2022 року, стало відомо, що в кістці на руці Михайла Діанова не вистачає 4 сантиметрів. Після цього люди зібрали на лікування військового понад 23 мільйони гривень.
- Згодом герой заявив, що гроші віддасть на лікування побратимів. Адже його операції та реабілітацію погодився оплачувати спонсор. Михайла Діанова прооперували в США наприкінці 2022 року, він вже повернувся в Україну.