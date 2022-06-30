Весіллю бути: з полону повернувся захисник "Азовсталі", якого в Україні чекала наречена

З російського полону вдалося звільнити одного із оборонців Маріуполя, киянина Володимира. В Україні на нього весь цей час чекала дівчина з Маріуполя, наречена Аліна.

Володимир та Аліна познайомилися у лютому 2021 року на сайті знайомств та невдовзі почали зустрічатися. На той момент захисник України вже півтора року служив у полку "Азов", а в лавах ЗСУ він із 20 років.

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Пара планувала розписатися у квітні

Закохані зробили ремонт у квартирі у Маріуполі та планувала спільне життя. 1 грудня Володимир зробив дівчині пропозицію – почалась підготовка до весілля. Купили обручки, сукню для Аліни, а для нього встигли купити лише сорочку та туфлі.

Із самого початку розвитку наших стосунків я дала зрозуміти, що мені потрібна сімейна людина. Виявилося, що і Вова теж шукав серйозних стосунків. Характер у коханого спокійний, врівноважений. Уявляєте, ми за два роки жодного разу не посварилися. А ще Вова не курить і не п'є. З ним я дізналася і відчула, як це – коли тебе так сильно люблять. Я ніколи нічого не потребувала, не переживала. Вова завжди після роботи біг додому, був поруч,

– розповіла Аліна.

Дівчина була вагітною, але втратила дитину через нерви

Пара мріяла про малюка. Дівчина завагітніла, але, на жаль, втратила дитину у квітні через переживання та нерви, коли вже не мала зв'язку з Володимиром.

У перший день повномасштабного нападу Росії мені Вова написав: "Я тебе дуже люблю. І розумію, що, найімовірніше, не повернуся". Зв'язувалися в соцмережі, переписувалися, іноді спілкувалися голосовими повідомленнями. Зв'язок із коханим зник 19 березня. Був апатичний стан, мені не хотілося жити. Адже зв'язку з коханим не було, не знала, де він і що з ним. Під вікнами літали снаряди, а в мене нуль реакції, я навіть жодного разу не спускалася до підвалу,

– пригадала дівчина.

Перебуваючи у блокадному Маріуполі дівчина переживала за коханого

Дівчина проживала у Маріуполі та пережила усі жахіття блокади – жила без світла та газу, воду набирала у колодязі, а їжею з нею ділилися українські військові. Аліна залишалася у Маріуполі до останнього та виїхала звідти 12 травня до рідних свого нареченого, які проживають у Києві. Вона вірила, що місто відіб'ють, але не змогла там залишатися, коли зрозуміла, що почалася окупація.

Володимир отримав тяжке поранення і 17 травня його евакуювали з "Азовсталі" до окупованого Новоазовська. Потрапивши в полон, відтоді він жодного разу не зміг зв'язатися з нареченою. Опинившись у Києві, Аліна хотіла піти до РАЦСу, щоб їх розписали дистанційно. Але тепер пара зможе зробити це традиційно – 29 червня стало відомо, що Володимир вже на підконтрольній Україні території.

Володимир важкопоранений, але тепер він вдома: фото з архіву пари

Нагадаємо, що 29 червня Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабної війни. Додому повернулися 144 захисників України, 95 із них – захисники "Азовсталі". Серед них 43 військовослужбовці полку "Азов".