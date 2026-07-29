Оборонець "Азовсталі" з позивним "Мук" розповів 24 Каналу, що про те, як склалася його доля після трагедії, яку він пережив в Оленівці. Раніше військовослужбовець Михайло Янголенко згадав, як пережив два теракти в Оленівці окупованої Донецької області.

Були жорсткі допити

"Мук" розповів, що після подій в Оленівці його з іншими полоненими приблизно місяць тримали у СІЗО. Вони спершу у кількості 30 чоловіків перебували у дуже маленькій кімнатці. Спали сидячі на підлозі, на столі, під нарами. Була спека, а в кімнаті відкривалися тільки 2 маленькі віконця.

Протягом місяця нас двічі виводили помитися – ми після пожежі в Оленівці були у скловаті, адже там все горіло, сипалося, а ми забігали витягувати хлопців. У мене було легке поранення під коліном,

– наголосив він.

Після цього полонених перевели до бараків звідки невдовзі почали вивозити до СІЗО у Таганрог в Росії.

У Таганрозькому СІЗО почався жах. Нас вивозили з Оленівки вже зв'язаними, дуже сильно перетягували все, що можна. По дорозі хлопців били електрошокерами і дубинками, бо вони казали, щоб їх хоч трохи попустити, тому що руки і ноги повністю німіли і неможливо було ними рухати,

– згадав захисник "Азовсталі".

Потім, за його словами, почалася так звана їхня прийомка, яка супроводжувалась ще жорстокішим побиттям.

Казали, що навіть там були хлопці, яких забили до смерті. Офіційної інформації я не маю, але знаю, що таке було,

– наголосив він.

Коли полонені прибули до Таганрогу, там як відзначив "Мук", почалися жорстокі допити. Його самого допитували 12 годин, і весь цей час били.

"Ти їм щось кажеш, а вони у відповідь: ми тобі не віримо, ти брешеш. У них було завдання, як нам потім сказали, щоб ми зізнавалися у нібито скоєних злочинах, вигаданих ними. Їм потрібні були ці зізнання, і вони їх вибивали. Деякі хлопці не витримували, брали на себе те, що вони не робили, за що їх продовжували бити надалі. Весь той час, що ми перебували у Таганрозі, було жорстоке побиття по декілька разів на день", – пояснив "Мук".

Захисник "Азовсталі" розповів, які жахи пережив в полоні: дивіться відео

Він додав, що побиття тривали і під час ранкової і вечірньої перевірки, а також тоді, коли полонених виводили з камери або під час відвідування бані. Загалом, як підкреслив захисник "Азовсталі", було дуже жорстоке відношення.

Нагадаємо, що 26 червня відбувся 76-й обмін полоненими, під час якого 160 українських військових повернулися в Україну. Вони захищали нашу країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Зокрема 115 звільнених захисників брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі".

Прочитати повне інтерв'ю з військовослужбовцем 1-го корпусу НГУ "Азов" з позивним "Мук" можна на сайті 24 Каналу.