Я переможу в цій війні, навіть якщо не доживу, – захисник Бахмута

Російські війська намагаються взяти Бахмут вже 5 місяців. Один з захисників міста, заступник командира роти із позивним Мадяр розповів про ситуацію в місті, Крим та демілітаризацію Росії після перемоги України.

Протягом останніх місяців Олександр обороняв Бахмут від російських окупантів. Задача підрозділу Олександра "робити так, аби піхота не посипалася". Чоловік закінчив університет оборони імені Черняховського.

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Він був готовий до повномасштабного вторгнення. Ще 24 лютого 2022 року, о 4:00 переправив свою жінку та доньку до Львова, звідки ті евакуювались у Європу.

Перед війною Олександр відклав 74 000 доларів на квартиру. З них залишилося тільки 2 тисячі, оскільки на відкладене купив зброю та машину для фронту.

Тим, хто живий, пощастило

Чоловік розповів, що навколо Бахмута є купа населених пунктів, без яких не було б самого Бахмута. Місто – це крайня точка, за яку не можна відходити. Задача російської армії — вийти на адміністративні кордони Донецької області, аби якось порадувати своїх плебеїв.

Кажуть, Бахмут — місто героїв. Але я бачив цих героїв, це звичайні пацани. Половина з них ніколи не була на війні й вони не знали куди потраплять. Тим, хто досі живий, дуже пощастило,

– сказав Мадяр.

Як військовий рятував пораненого

Мадяр розповів історію, як його підрозділ, повертаючись з бойового завдання 24 грудня, врятував пораненого. Чоловіка передали іноземним медикам, які займались евакуацією. Символічно, що пораненого звали Віктор, а батька Мадяра, який помер в цей же день, теж звали Віктором. Через кілька днів поранений теж помер.

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Для Мадяра війна ніколи не закінчиться

Військовий зізнається, що для нього війна вже ніколи не закінчиться. У людей, які прийшли на цю війну свідомо, відбулась трансформація в голові.

Ми повернемось до нормального життя, але ми ніколи не будемо такими, як раніше,

– розповів захисник.

Він також пригадав, як в Бучі бачив родину, яку вбили на порозі їхнього власного будинку. Бачив спалених дітей. Тому Мадяр підсумовує, що йому немає що сказати росіянам, за нього це скаже зброя.