На Рівненщині попрощаються з Героєм Григорієм Кутиком, який помер від поранення

48-річний захисник Григорій Кутик з Рівненщини помер від важкого поранення, отриманого на фронті. У рідній громаді оголосили жалобу та готуються гідно попрощатися з Героєм.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Вербську громаду. 11 липня перестало битися серце захисника України Кутика Григорія Михайловича із села Білогородка Рівненської області.

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Громада Рівненщини проведе в останню путь воїна Григорія Кутика

Чоловік, народжений 17 травня 1977 року, з 2022 року служив у лавах Збройних Сил України. Під час виконання бойового завдання він дістав важке поранення та тривалий час боровся за життя. На жаль, його серце не витримало. Герою було лише 48 років.

Вербська громада висловила щирі співчуття рідним і близьким Григорія Кутика. До того ж з 11 липня оголошено дні жалоби.

Траурний кортеж із тілом воїна прибуде у рідне село Білогородка в понеділок, 14 липня, орієнтовно о 10:30. Усіх місцевих мешканців закликали гідно зустріти Героя: сформувати "живий коридор" від траси Київ – Чоп у селі Софіївка Перша по вулиці Вербська Софіївка, далі в Білогородці по вулицях Вишнева, Центральна та Підгірна – до його дому.

Людей просять взяти з собою українську символіку, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам’ять захисника.

Прощання з Героєм розпочнеться об 11:00 у будинку воїна, а о 11:30 відбудеться чин поховання у Свято-Лукинському храмі Православної церкви України села Білогородка.