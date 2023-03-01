Сотні тисяч окупантів не варті його одного: у боях за Україну загинув воїн Павло Грек

Посилаючи на війну та втрачаючи непотріб, Росія забирає життя найкращих українців. На жаль, в останній день зими у боях за Україну загинув захисник Павло Грек.

Про втрату для всієї України на своїй фесбук-сторінці повідомив його побратим, військовий-доброволець, командир підрозділу розвідки Володимир "Санта" Регеша. Він зазначив, що Герой не раз їхав на фронт захищати життя кожного українця.

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Непомірна ціна перемоги

Так, Павло Грек восени 2022 року отримав поранення на фронті. Однак як тільки одужав, знову відправився знищувати ворогів нашої держави. На жаль, 28 лютого, життя захисника обірвалося.

Втрати величезні, і здається, що серце вдягнуло бронежилет, а душа загрубіла. Виявляється, що це все лиш здається… Пашка знищив сотні і сотні скотів, але і сотня тисяч їхніх нікчемних життів не варті його одного,

– написав Володимир Регеша.

Військовий-доброволець зазначив, що Грек був справжнім воїном і неймовірною людиною. А також зазначив, що Україна приречена перемогти, "тільки от, ціна непомірна”.

Організація похорону

Володимир Регеша самостійно займається організацією похорону Героя у Дніпрі. Наразі дата та час, коли усі небайдужі зможуть віддати шану захиснику невідомі. Однак про них Володимир Регеша повідомить окремо.

Він закликав усіх охочих допомогти та залишив для цього реквізити своєї картки МоноБанку: 5375 4141 2382 7320.

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