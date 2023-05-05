Герої досі в неволі, – екскомандир "Азову" записав важливе звернення в день створення полку
Джерело:телеграм Максима Жоріна
Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін у день створення полку, 5 травня, записав звернення. У ньому військовий наголосив на необхідності звільнити полонених азовців.
Жорін зазначив, що попри те, що сьогодні день народження "Азову", радості немає. Адже скоро буде рік, як оборонці "Азовсталі" опинились в полоні.
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Жорін записав звернення у день створення полку "Азов"
За словами колишнього командира полку "Азов", безумовно, абсолютно всі захисники Маріуполя мають повернутись додому якомога швидше. Проте треба говорити всю правду – ставлення росіян саме до бійців "Азову" є найгіршим і саме азовців сьогодні майже не міняють.
Маємо говорити й про те, що статус командирів "Азову" в Туреччині взагалі незрозумілий. Немає розуміння, скільки ще вони там мають перебувати. Їх обміняли на Медведчука, та він чомусь таких умов не має. Злочинець живе абсолютно спокійно, а відомі в усьому світі герої – в неволі,
– наголосив Жорін.
Він підсумував, що оборона Маріуполя стала прикладом надзвичайної мужності та незламності саме завдяки азовцям та іншим захисникам міста.
"Українські воїни не повинні сидіти в ув'язненні, вони мають повернутись додому!" – підкреслив військовий.
Дивіться звернення Максима Жоріна
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Для кого полон є небезпечним
Начальник штабу "Азов" НГУ тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади майор Богдан Кротевич "Тавр" нещодавно розповів, що насамперед російський полон є небезпечним для снайперів та спецпризначенців.
За його словами, ні для кого не секрет, що окупанти утримують українських військовослужбовців у різних умовах. Одні українські захисники мають кращі умови для життя, інші – гірші.
Також не всі військові зазнають у полоні тортур. Все залежить від:
- посади бійця,
- підрозділу, у якому він служить,
- місця полону, де він перебуває.
Наприклад, спецпризначенець, снайпер або розвідник в більшій імовірності піддаються тортурам, ніж тиловик-кухар або, наприклад, сержант з тилового забезпечення,
– пояснив Кротевич.
Він додав, що в деяких колоніях так звана "адміністрація" може поводитися жорсткіше або м'якше. У такому випадку військова спеціальність може не впливати на ставлення до бійців Сил оборони.