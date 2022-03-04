Захисники Києва відбивають наступ та наносять ураження наступальним групам окупантів

Українські військові вже дев'яту добу героїчно протистоять російським окупантам. Зокрема, захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога.

Також українські військові наносять ураження наступальним угрупованням російських окупантів. Про це розповіли у Генштабі Збройних сил України.

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Варто зауважити, що противник деморалізований. Місцеве населення усіма способами доводить, що російським загарбникам на українській землі не раді.

Захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупованням та утримання визначених рубежів,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

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